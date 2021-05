Egy újabb kutatás szerint a koronavírus-fertőzés után erekciózavart tapasztaltak olyan embereknél, akiknek korábban nem voltak ilyen jellegű problémái.

A kutatásban néhány idős, 65 és 71 év közti férfitól vett szövetmintákat vizsgáltak meg. Azoknál, akik koronavírus-fertőzöttek voltak, ezekben a szövetekben is ki tudták mutatni a vírus jelenlétének nyomait, és őket utólag erekciózavar miatt is kezelniük kellett az orvosoknak.

A tudósok szerint a vírus a péniszben található vérereket károsítja, ezáltal pedig a nemi szerv vérellátását nehezíti meg.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a fertőzés által okozott endoteliális diszfunkció több szerv működését is megzavarhatja, az viszont eddig nem volt egyértelmű, hogy a pénisz is ezek közé tartozik.

A kutatók szerint mindez még egy okot jelent arra, hogy miért is érdemes megpróbálni elkerülni azt, hogy koronavírussal fertőződjünk meg.