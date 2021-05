Szlovákiában hétfőtől vége a tömeges, országos antigéntesztelésnek. Ugyancsak hétfőtől a piros vagy ennél jobb besorolású járásokban kinyithatnak a mozik is, ahol az ültetési rend az adott régió színétől függ, írta a Parameter.sk.

A rózsaszín járásokban, ahol az elsőfokú riasztás érvényes, a beltéri rendezvényeken már 25 ember is összeverődhet, a kültéri sokaság 50 főre duzzadhat. Ez a létszámkorlátozás érvényes lesz a lagzikra is. Ám a résztvevőknek egy negatív teszteredményt is fel kell mutatniuk.