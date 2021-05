A járványügyi helyzet javulásával a szlovéniai gazdasági minisztérium újabb enyhítéseket hozott a vendéglátóiparban.

A hét elejétől a vendégfogadás a teraszon kívül a belső helyiségekben is lehetséges, 30 szobáig pedig szállást is lehet foglalni. A 60 szoba feletti szálláshelyek a szobák felét adhatják ki.

A vendéglők és a szálláshelyek látogatása csak gyógyultsági vagy beoltottsági bizonylattal, illetve negatív gyorsteszttel lehetséges. Ha a vendég nem kíván nyilatkozni járványügyi helyzetéről, a vendéglátó visszautasíthatja.

Gyorstesztelést a szállásadó a helyszínen is felkínálhat. A turizmus nyári indulása is a már érvényes egészségügyi feltételek tiszteletben tartását követeli meg – számolt be a Népújság.