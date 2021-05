A szerbiai köztársasági válságstáb mai ülésén további enyhítésekről döntött, amelyek a fodrászokat és a szakmai összejövetelek szervezőit érintik, de az ünnepségeket is.

Zoran Gojković vajdasági tartományi egészségügyi titkár közölte, Szerbia kilábalt a rendkívüli járványhelyzetből, de a helyzet továbbra is instabil. Elmondta:

Minden nap átlagosan 20-23 ezer polgárt oltunk be. Több mint 1,7 millió polgár már a védőoltás mindkét dózisát felvette.

A fodrászok ezentúl kevésbé szigorúbb körülmények között dolgozhatnak, négy négyzetméter kell, hogy jusson egy személyre, kötelező a maszkviselés és be kell tartani a kellő távolságot.

A szakmai összejöveteleken legfeljebb száz fő lehet jelen, de be kell tartani minden védőintézkedést.

Gojković azt is elmondta, ha továbbra is javul a járványügyi helyzet, akkor június 21-től szervezhetők nagyobb ünnepségek és rendezvények is.

Ennek feltétele, hogy a szerbiai polgárok 50 százaléka be legyen oltva, valamint hogy ne emelkedjen az új fertőzöttek száma – számolt be a Vajma.info.