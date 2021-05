Oltóorvosnak adta ki magát, kirabolta az elkábított idős házaspárt

Oltóorvosnak adta ki magát egy rabló az ukrajnai Szumi megyében, így jutott be egy ott élő nyugdíjas házaspár házába − írja a Kárpáti Igaz Szó.

Az 54 éves férfi orvosként mutatkozott be, és felajánlotta a koronavírus elleni oltóanyagot a házban lakó nyugdíjasoknak, akik el is fogadták. A férfi ezután állatoknál alkalmazható altatót adott be az időseknek, majd megvárta, amíg elalszanak.

Ezt követően a tettes pénz és más értéktárgyak után kutatott a házban, amikor az asszony hirtelen felébredt. Amikor az elkövető ezt észrevette, ütni kezdte az idős nőt, és pénzt követelt tőle. A nyugdíjas asszony nem engedett az erőszaknak, így a támadó a nő telefonján és bankkártyáján kívül nem vitt el mást, de dühében távozáskor felgyújtotta a verandát.

A rendőrséghez a 79 éves nő fordult segítségért, az elkövetőt egy órán belül azonosították. Mint a rendőrség közleményéből kiderült, a férfi előre kitervelte a bűncselekményeket. Nyilvántartást vezetett az áldozatokról, az altatókról és a fecskendőkről is. Az elkövetőt héttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik.