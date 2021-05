Zelenszkij: Medvedcsukkal eggyel kevesebb az oligarcha Ukrajnában

Moszkvában azt remélik, hogy nem válik „politikai indíttatású boszorkányüldözéssé” a Viktor Medvedcsuk ukrán ellenzéki politikus elleni hatósági eljárás − közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Kijelentette:

Figyeljük az események fejlődését Ukrajnában. Természetesen semmi szín alatt nem akarunk beavatkozni, de bizonyosak szeretnénk lenni abban, hogy nem politikai boszorkányüldözésről, a politikai mezőny megtisztításáról van szó, hogy megszabaduljanak a konkurens politikai erőktől.

Az MTI beszámolója szerint Volodimir Zeleszkij ukrán elnök az ellenzéki politikussal szemben hazaárulás miatt indult eljárásra úgy reagált: Viktor Medvedcsukkal eggyel kevesebb lett az ukrán oligarchák száma.

Zelenszkij szerint több éve most először nem növekedett, hanem apadt az oligarchák száma az országban. Az ukrán társadalom elvárja, hogy mérséklődjön az oligarchák politikai befolyása, a 2019-es elnökválasztás eredménye erről is tanúskodik − tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint kormánya jelenleg is ezen fáradozik.

Lesznek még ilyen veszteségek, amíg az oligarchákból nem válnak egyszerűen tehetős üzletemberek

− hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij, aki szerint a korábbi ukrán vezetésnek megfelelt az oligarchák rendszere.

A kijevi illetékes bíróságon csütörtökön kezdődött meg a hazaárulással és Ukrajna gazdasági érdekeinek „aláaknázásával” meggyanúsított Medvedcsuk pere, akit az orosz elnök „komájaként” is emlegetik Ukrajnában, hiszen Medvedcsuk lányának Vlagyimir Putyin a keresztapja. Utóbbi vád szerint megpróbált átjátszani Oroszországnak egy fontos, a Krím-félsziget partjainál lévő kőolaj- és gázlelőhelyet. Hazaárulással pedig azért vádolják, mert a gyanú alapján titkos katonai információkat adott át tavaly egy ukrán katonai alakulatról Oroszországnak.