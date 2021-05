Izrael átverte a világsajtót, hogy nagyobbat üthessen a Hamászon

Péntekre virradó éjszaka az izraeli hadsereg újságíróknak küldött üzenetekben és a Twitteren is bejelentette, hogy szárazföldi egységei megkezdték a bevonulást a szélsőséges palesztin szervezet, a Hamász uralta Gázai övezetbe. A hírt a hadsereg szóvivője, Jonathan Cornicus alezredes is megerősítette – írta meg a The New York Times.

Ezután több nemzetközi sajtóorgánum azonnal felhívta figyelmet a várható invázióra, de órákon belül korrigálniuk kellett, az izraeliek ugyanis egyáltalán nem indították el a szárazföldi offenzívát. Valójában csak tüzérséggel lőttek gázai célpontokat, és légitámadásokat indítottak.

Péntek délután néhány izraeli lap már azt közölte, hogy a téves információközlés egyáltalán nem volt véletlen. Az akció célja az volt, hogy a Hamász fegyvereseivel elhitessék, az offenzíva valóban elindult.

A palesztinok a hírek miatt a Gázai övezet északi részén lévő alagútrendszerbe menekültek, amelyet százhatvan izraeli gép kezdett el azonnal bombázni.

Az izraeli 12-es csatorna haditudósítója szerint

így váltak az alagutak halálos csapdákká a gázai terroristáknak.

Szerinte a külföldi sajtó félrevezetése „megtervezett húzás” volt.