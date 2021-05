Ezúttal százmillió eurós büntetéssel úszta meg a Google

A Google több mint két éve nem engedélyezi az Enel JuicePass telepítését az Android Auto rendszerben, amely az alkalmazások biztonságos használatát teszi lehetővé az autókban. Ezzel tisztességtelenül korlátozta annak használatát a saját fejlesztésű Google Térképek javára – idézte a szabályozó hatóság indoklását a Reuters.

Az erőfölénnyel való visszaélés miatt kiszabott bírsággal egyidejűleg az olasz hatóság arra szólította fel a Google-t: tegye elérhetővé a JuicePasst az Android Auto rendszerben.

Az alkalmazás olyan szolgáltatásokat kínál a felhasználóknak, az elektromos autók tulajdonosainak, amelyek segítségével a térképen megtalálhatják és lefoglalhatják a töltőállomásokat.

„Tisztelettel nem értünk egyet” – így reagált az amerikai cég a trösztellenes szabályozó hatóság döntésére. Olaszországi szóvivőjük bejelentette, hogy megvizsgálják a dokumentumokat, és annak fényében eldöntik a következő lépéseiket.

Arra hivatkozott: a Google prioritása az Android Auto esetében a vezetés közbeni biztonság. Ennek szigorú irányelvei határozzák meg, hogy mely alkalmazásokat támogatják.

Google hit with $123M antitrust fine in Italy over Android Auto https://t.co/NUpuWcu6G8 by @riptari