Több, a koronavírus okozta Covid–19 kórral küzdő vagy a betegségből felépült embernél regisztrálták a már Indiában azonosított ritka és halálos kimenetelű gombás fertőzést Oroszországban.

A „fekete gombaként” is nevezett mukormikózis (mucormycosis) fertőzés nem terjed emberről emberre, így nem kell tartani tömeges megbetegedésektől Oroszországban – írja az Izvesztyija. Nyikolaj Klimko mikológus kizárta annak lehetőségét, hogy az oroszországi érintettek Indiából hurcolták volna be a fekete gombát. A mukormikózis – amely általában párás, szubtrópusi éghajlaton terjed – megjelenését az antibiotikumok használatával hozzák összefüggésbe, Oroszországban is nagy valószínűséggel az intenzív osztályokon ütötte fel a fejét, ahol antibiotikumokkal kezelnek bakteriális fertőzéseket.

Ahogy azt az MTI korábban megírta, a fertőzés kifejezetten agresszív a legyengült immunrendszerű pácienseknél, és ha nem kezelik időben, akkor halált okozhat. A legnagyobb veszélyben azok a koronavírus-fertőzöttek vannak, akiknek elhanyagolt cukorbetegségük is van, illetve azok, akiket szteroidokkal kezeltek, vagy hosszú időt töltöttek intenzív osztályon. A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat ki.

A feketegomba-fertőzést műtéti úton, az érintett szövetek eltávolításával és gombaölő terápiával lehet megszüntetni.