Napokon belül dominánssá válhat az indiai variáns a briteknél

Napokon belül dominánssá válhat az Egyesült Királyságban a brit variáns, ez pedig a tudósok szerint akár súlyos következménnyel is járhat.

A B.1.617 néven azonosított indiai variánsnak már három különböző válfaja is van, amelyek közt van néhány apróbb eltérés. A briteknél leginkább a B.1.617.2-es vírus terjed: múlt csütörtökön még csak 1313 olyan fertőzöttet regisztráltak, aki ezzel fertőződött meg, ez a száma azóta 2323-ra növekedett. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint a variáns két városban, Boltonban és Blackburnben terjed főként.

Szakértők szerint mindez azt jelzi előre, hogy az indiai mutáns hamarosan dominánssá is válhat a szigeteken, háttérbe szorítva ezzel a tavaly év vége óta számon tartott brit variánst (B.1.1.7.).

A tudósok arra is figyelmeztettek, hogy az indiai variánsról még mindig nincs elég adatunk, ezért akár komoly veszélyt is jelenthet, ha dominánssá válik. A legrosszabb forgatókönyv esetén mutáns vírus terjedése akár azt is jelentheti, hogy a kórházban, illetve intenzív osztályokon ápoltak száma ismét gyors növekedésnek indulhat az Egyesült Királyságban.

Az indiai variánst már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is aggasztónak nevezte. A brit hatóságok pedig már a múlt héten fontolgatták, hogy a járvány – és így az indiai variáns – által súlyosan érintett területeken felgyorsítják az oltási kampányt.

Az indiai variánst eddig 44 különböző államban – köztük számos európai országban – regisztrálták.