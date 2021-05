Rudy Giuliani fia indul a New York-i kormányzói tisztségért

Andrew Giuliani – Rudy Giuliani korábbi New York-i polgármester fia – bejelentette, hogy kormányzójelöltként indul a New York államban tartott jövő évi választásokon.

Az ifjabb Giuliani kedden el is indította a hivatalos kampányoldalát, amelyen egy rövid önéletrajz is olvasható róla. A 35 éves férfi korábban semmilyen választáson nem mérettette meg magát, viszont a Trump-kormányzatban már számos pozíciót betöltött, többek közt a Fehér Házban is dolgozott.

Leszámítva valakit, akinek Trump a vezetékneve, azt hiszem, nekem van a legnagyobb esélyem arra, hogy nyerjek és visszavegyem az államot

– mondta.

Hozzátette: véleménye szerint azért is jó esélye van erre, mert New York jelenlegi kormányzója, Andrew Cuomo nemrég komoly botrányokba keveredett. Mindeközben egyébként Andew Giuliani édesapja, Rudy Giuliani is bajba kerülhet, nála ugyanis néhány hete az FBI tartott házkutatást.

Andew Giuliani mellett több republikánus politikus is jelezte, hogy indulna a kormányzói tisztségért. Megmérettetné magát például Rob Astorino is, aki 2014-ben egyszer már indult a tisztségért, valamint Lee Zeldin is, akinek a helyi republikánus politikusok körében van jelentős támogatottsága.

Az állam utolsó republikánus kormányzója egyébként a magyar származású George Pataki volt, aki 1995 és 2006 közt irányította New Yorkot.