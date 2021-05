Arénát neveztek el Aviciiről Svédországban

Az 1989-ben megnyitott stadion 2009-ig a Stockholm Globe Arena, utána pedig az Ericsson Globe nevet viselte,

Szerdától kezdve viszont az AVICII ARENA nevet viseli.

Az átnevezés hírét a svéd lemezlovas édesapja jelentette be szerdán.

Jelentős mérföldkő volt Tim karrierjében, amikor itt játszott kilenc évvel ezelőtt, és nagyon büszke lenne arra, hogy ez az ikonikus épület ma az ő nevét viseli

– mondta Klas Bergling.

A Tim Bergling néven Stockholmban született lemezlovas, Avicii számai a 2010-es évek második felében kultikussá váltak, ő maga pedig a legnagyobb zenei fesztiválok visszatérő fellépője lett. A Forbes magazin szerint Avicii a legjobban fizetett DJ-k világranglistáján 2016-ban a 12. helyet foglalta el 4,5 millió dollár (1,3 milliárd forint) bevétellel. Legnagyobb slágerei között volt a Wake Me Up!, a Levels, a Sunshine, a The Days, a Hey Brother és a You Make Me.

Kétszer jelölték Grammy-díjra, valamint elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját is.

Aviciit 28 évesen, 2018. április 20-án találták holtan Omán fővárosában, Maszkatban, ahol barátaival nyaralt. Az ománi rendőrség akkor azt közölte, hogy nem találtak gyanús körülményt halálával kapcsolatban, a halál okát pedig a család kérésére nem tárták a nyilvánosság elé. Később a család által közzétett nyílt levél viszont azt sugallta, hogy a fiatal DJ öngyilkos lett.

Egy évvel fiuk halála után Avicii szülei létrehozták a Tim Bergling alapítványt is, amely a mentális betegségekkel küzdőket és az öngyilkosság megelőzésével foglalkozó szervezeteket és személyeket támogatja.