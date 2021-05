Japánban még csak kedden nyitották meg az oltásokra való online időpontfoglalást, szerdára azonban már ki is derült, hogy a rendszer hibásan működik.

Több helyi újság is megírta ugyanis, hogy az oltásra akár hamis adatokkal is időpontot lehet foglalni, és a rendszer ezeket is elkönyveli minden további nélkül.

Ráadásul olyan időpontokat is le tudtak foglalni, amelyeket elvileg csak a 64 év felettieknek lehetett volna, holott ők maguk nem tartoztak ebbe a korosztályba. A lefoglalt időpontokat később törölték.

Nobuo Kishi védelmi miniszter azóta elismerte, hogy valóban hibás a rendszer, viszont az újságírókat is kritizálta amiatt, hogy „rosszindulatúan” nyilatkoztak a történtekről.

A miniszter azt ígérte, hogy igyekeznek mielőbb orvosolni a hibát, közben pedig arra kérte az embereket, hogy ne éljenek vissza a bakival.

A japán kormány már sokadszorra kap kritikákat belföldön amiatt, hogy nem kezeli megfelelően a járványt.