Kína a gázai konfliktussal térne vissza

Kiváló alkalom a Gázában zajló fegyveres konfliktus, hogy a gyengélkedő kínai diplomácia visszatérjen a porondra. Az ujgurok elleni atrocitások miatt tekintélyében megtépázott Peking most az Egyesült Államokra mutogat, miközben Joe Biden saját pártján belül is nyomás alatt áll. Ráadásul már Mao Ce-tung is érdeklődött a térség iránt, s úgy tűnik, a palesztinok a mai napig hálásak.