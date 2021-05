Lazítanak a lazításon Romániában

Jövő hétfőtől már öt színnel határozzák meg a régiók fertőzöttségi arányát Szlovákiában: bordó, piros, rózsaszín, narancssárga és sárga. A sárga színnel jelölt régiókban a járványügyi óvintézkedések ismét lazábbak lesznek − írja az Új Szó.

Az országban egyre több a narancssárga és a rózsaszín járás, a piros járások száma pedig csökken.

A narancssárga járásokban már kinyithatnak a beltéri kocsmák, bárok és éttermek is. Egy asztalnál azonban csak négyen ülhetnek. A tömegrendezvényekre is több embert engednek be. A kórházlátogatáskor már nem kérhetnek negatív tesztet, illetve ezt helyettesítő dokumentumokat sem.

A sárga színnel jelölt területeken óvintézkedések szempontjából főként kapacitásbeli változások vannak. Az éttermekben már hatan is ülhetnek egy asztalnál. A tömegrendezvényeken, a kulturális rendezvényeken és a sporteseményeken kültéren már engedélyezik a maximális kapacitás 75, a beltéren pedig az 50 százalékát. Az edzőtermekbe már 30 ember is bemehet.