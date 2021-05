Újabb szankciókat vethet ki az Európai Bizottság Magyarországra

Ismét a menekült-ügy miatt feszül egymásnak az Európai Unió és Magyarország. Hiába ítélte el az Európai Bíróság a migrációs válság kezelése miatt a magyar kormányt, egy zöldpárti képviselő szerint csak romlott a helyzet a tranzitzónákban. Most arra kéri az Európai Bizottságot, hogy újabb szankciókat vessen ki.

Az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen retorziókkal tudnák rávenni Magyarországot az Európai Unió Bíróságának ítéletének végrehajtására – írta meg a Der Standard osztrák hírportálra hivatkozva az Euronews. Mint írják, az ügy hátterében egy 2020 decemberében hozott ítélet áll, melyben a Bíróság kimondta:

Magyarország nem teljesítette a bevándorlók kiutasításával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

Az ítélet – az Európai Bizottság panaszaival egyetértésben – úgy látta, hogy Magyarország több ponton is megsértette a nemzetközi jogot. A menedékkérők csak a tranzitzónákban terjeszthették elő kérelmüket, ide pedig csak korlátozottan engedélyezték a belépést. Az eljáráshoz így nem mindenki férhetett hozzá, ráadásul a menedékkérőknek kérvényük elbírálásáig a zónában kellett maradniuk, ami a bíróság szerint gyakorlatilag az őrizetbe vételüket jelentette. További gond volt az eljárások elhúzódása is, de törvénytelennek ítélték a „visszakísérést” is, ami az ítélet értelmében eljárás nélküli kitoloncolással volt egyenértékű.

A magyar gyakorlat miatt kivonult az országból az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex is 2021 januárjában. Ők a magyar határvédelmet segítették volna, de a jogellenes kitoloncolásokban nem akartak részt venni, ezért inkább kivonultak Magyarországról.

Egy zöldpárti EP-képviselő, Monika Vana szerint azonban az ítéletének semmilyen következménye nincs.

Az UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) jelentése szerint a pandémia idején a Magyarországon menedéket kérők helyzete tovább romlott. Orbán Viktor miniszterelnök hónapok óta nyíltan ünnepli a törvénysértést, és tartja hatályban azt a jogtalan menekültügyi törvényt, amely elrendeli az emberek kitoloncolását

– közölte Vana. A képviselő ezért az Európai Bizottságtól azt kéri, hogy szankciókkal kényszerítsék ki a bíróság ítéletét. A képviselő szerint ugyanis „Orbán Viktor a civiltörvénnyel már bebizonyította, hogy csak akkor tartja be az EU jogszabályait, ha pénzügyi szankciókkal fenyegetik”.

(Borítókép: A kibővített tompai tranzitzóna 2017. április 6-án. Fotó: Ujvári Sándor / MTI)