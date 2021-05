Egyre sötétebb kép alakul ki Bill Gatesről

Rájár a rúd mostanában Bill Gatesre, a Microsoft alapítójára. Nemrég bombaként robbant a hír, hogy közel három évtized, látszólag ideális házasság után válni készül. Feleségével, Melindával közösen jelentették be, hogy kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott, de alapítványukat továbbra is közösen irányítják majd.

Nemrég világossá vált az is, hogy Melinda Gatesnek már régóta elege volt Billből, évek óta tárgyalt válóperes ügyvédekkel, majd 2021 tavaszán jött el a pillanat, amikor borított. Napvilágot látott az a hír is, hogy Bill Gates a házassága alatt is évente nyaralni járt exbarátnőjével, Ann Winbladdal, és közös tengerparti fészküket jó pénzért bérbe adták, amikor éppen nem tartózkodtak a helyszínen. Mindezt a feleség, Melinda Gates tudtával tették.

Ezután egyre több részletet tálalt a sajtó Bill Gates és a pedofil, szexuális ragadozó, illetve kerítő Jeffrey Epstein állítólagos üzleti kapcsolatáról. A Microsoft egykori vezére magyarázkodni kényszerült, elmondása szerint csak jótékonysági akciókat szerveztek együtt. Két évvel az első találkozójuk után, 2013-ban Bill Gates immár a felesége társaságában kereste fel Jeffrey Epsteint az üzletember Upper East Side-i ingatlanában. A források szerint ez lehetett az első törés a házasságukban.

Aztán jött az újabb bomba, a milliárdos kénytelen volt elismerni, hogy viszonya volt egy korábbi alkalmazottjával. A Microsoft atyja még 2000-ben állt kapcsolatban a cég egyik mérnökével, aki 2019-ben kitálalt. Az ügyben nyomozás indult, aminek hatására sokan nem akarták a igazgatótanács élén látni Gatest. Mindezek ellenére mégis újraválasztották, hogy aztán három hónappal később önként távozzon arra hivatkozva, hogy már csak a jótékonykodással kíván foglalkozni. Itt azonban az időbeli egybeesés nem véletlen, az ok a botrány elkerülése volt, Gates pedig megkapta a lehetőséget, hogy önként távozzon.

A történet kezd úgy festeni, hogy annak a különc, pénzzel, divattal, csillogással nem sokat törődő geeknek a képe, aki dollármilliárdjai ellenére 40 dolláros Casio órát visel, és egy Ford Focusszal jár dolgozni, pénzét pedig inkább a világ megváltására tölti, nem túl hihető. Gates mind több női alkalmazottja jelentkezik azzal, hogy főnöke szexuálisan zaklatta őt. A People Magazin írása szerint a cégen belül ismert dolog volt, hogyan viszonyul Gates saját nőnemű alkalmazottaihoz. Kezd tehát úgy festeni, mintha egy újabb #metoo botrány kezdene kibontakozni a szemünk láttára.