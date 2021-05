Meghaladta a 30 milliót az Olaszországban beadott oltások száma – közölte a kormány

Állításuk szerint közel 10 millió embert már teljesen védetté tettek a koronavírus ellen. Az oltások közel kétharmadát eddig a 60 év felettieknek adták be.

Olaszországban is lecsengőben van a járvány, így április 26-ától kezdve elkezdték feloldani a korlátozásokat. Ezáltal most már kinyithattak a bárok és az éttermek teraszai, valamint több kulturális intézmény, köztük a római Colosseum is megnyitotta kapuit.