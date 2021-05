Egy újabb jelentés szerint a hegymászók, valamint kísérőik és segítőik közül legalább százan elkapták a koronavírus-fertőzést a Mount Everesten.

Először egy norvég hegymászó beszélt arról, hogy az Everesten is terjed a vírus. A napokban egy osztrák kollégája, Lukas Furtenbach is azt közölte, hogy legalább egy segítője és hat serpa is pozitív tesztet produkált.

Legalább 100 embert már pozitívra tesztelek az alaptáborokban, a fertőzöttek valós száma pedig 150 és 200 közt lehet

– mondta, hozzátéve: többször is hallotta az emberek köhögését a sátraikban.

Az idei szezonban összesen eddig 408 hegymászónak adtak engedélyt arra, hogy megmássza az Everestet. A legtöbben még minidg az alaptáborokban vannak, és abban bíznak, hogy a hónap végére tisztul valamelyest az időjárást és elindulhatnak meghódítani a csúcsot.

A nepáli tisztviselők mindeközben tagadják, hogy a mászók és kísérőik körében terjedne a fertőzés. A kínaiak viszont a saját oldalukon már le is zárták az Everestet, attól félve, hogy a nepáli oldalról átterjedhet hozzájuk is a koronavírus.