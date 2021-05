A koronavírus egy új, „tripla mutánsként” emlegetett variánsát fedezték fel nemrég az Egyesült Királyságban.

Az új variánst eddig összesen 49 alkalommal mutatták ki, elsősorban Yorkshire and the Humber régióban találtak ezzel fertőzött embereket. Azóta a tripla mutánst már el is nevezték, AV.1-es néven fut.

Tripla mutánsnak azért nevezik ezt a variánst, mert három fő komponensében (E484K, N439K, P681H) találtak jelentős eltéréseket. Gyakran ugyanezeknél a komponenseknél voltak változások a többi variánsnál is. A Yorkshire környékén kimutatott vírusról viszont egyelőre még kevés pontos információnk van, a kutatók csak annyit közöltek, hogy egy „különös kombinációt” mutattak ki a génszerkezetében.

A kormányzat szerint a variánstól nem kell félni, mivel egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy fertőzőbb lenne a korábbi vírusváltozatoknál, súlyosabb megbetegedést okozna azoknál, vagy hogy ne hatnának rá a vakcinák.

Mindeközben a briteknél lassú tempóban emelkedik a fertőzés átadásának rátája, ami most jelenleg 0,9 és 1,1 közt van a becslések szerint. Utoljára januárban, az ottani második hullám csúcsán volt ennyire magas ez az érték.