A vietnámi egészségügyi minisztérium tárgyalásokat folytat a Szputnyik V kifejlesztőivel a vakcinának az országban történő gyártásáról.

A híresztelések szerint az oroszok már továbbították is a részükre a vakcina dokumentációját. A hosszú távú cél az lenne, hogy évente 50 millió dózist le tudjanak gyártani az oltóanyagból.

Vietnámban egyelőre csak az AstraZeneca vakcináját használják, de már a Szputnyik V-t is engedélyezték. A gyártás mellett arról is tárgyalnak az oroszokkal, hogy vennének tőlük az oltóanyagból még azelőtt, hogy maguk is elkezdhetnék a gyártást.