Nőtt az antiszemitizmus az izraeli-palesztin konfliktus miatt

Több amerikai városban is antiszemita cselekményekre került sor az utóbbi napokban, az izraeli-palesztin konfliktus kitörését követően – írja a CNN.

Az Anti-Defamation League (ADL) nevű zsidó polgári jogi szervezet jelentése szerint a konfliktus kitörésének hetében 131, ezen a héten pedig eddig 193 antiszemita incidensről értesítették őket.

Csütörtökön a New York-i Times Square-en demonstrációt tartottak, illetve a városon belül több helyszínen is összecsaptak az izraelipárti és palesztinpárti demonstráló. Többek közt egy 29 éves, zsidó származású férfit is megvertek és paprikasprével fújtak le. A rendőrök összesen 26 embert vettek őrizetbe az összecsapások miatt.

Andrew Cuomo kormányzó mélyen elítélte a történteket és leszögezte, hogy nem fogják eltűrni az „antiszemitizmuson alapuló támadásokat, megfélemlítéseket”.

Azóta pénteken újabb összecsapások voltak New Yorkban, többek közt az ékszernegyedben dolgozó, zsidó származású amerikaiakat is petárdákkal dobálták meg.

Breaking: Palestinian protestors throw explosive device at Jewish Americans working at New York’s diamond district in Manhattan. pic.twitter.com/yQr2UoH8c3 — . (@oyevivekk) May 21, 2021

Más helyeken is hasonló cselekményekre került sor. Egy Los Angeles-i étteremben üvegekkel dobálták meg a zsidó származású vendégeket, az elkövetők közben antiszemita szlogeneket kiabáltak. Arizonában pedig egy zsinagóga üvegablakát törték be.

Mindeközben az ország legnagyobb muszlim polgári jogi szervezete, a Council on American-Islamic Relations (CAIR) is elítélte a történteket. Közleményükben hangsúlyozták: arra bíztatják az embereket, hogy akár a gyülekezési jogukkal élve is fejezzék ki véleményüket a konfliktussal kapcsolatban, de eközben másokkal szemben ne lépjenek fel erőszakosan, ne alkalmazzanak gyűlöletbeszédet vagy próbálják megfélemlíteni őket.

Megértjük, hogy forrnak az indulatok, de ez nem jelent mentséget a törvénytelen viselkedésre

– mondta a szervezet szóvívője.