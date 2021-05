Szijjártó: karantén és teszt nélkül érkezhetnek a román állampolgárok Magyarországra

A román hatóságok tegnapi döntését követően újabb könnyítés lépett életbe a magyar-román határon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető elmondta: ma estétől kezdve bármiféle teszt- vagy karanténkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

Emlékeztetett arra is, hogy péntektől kezdve a magyarok is szabadon utazhatnak be Romániába. Mint ismert, Románia és Magyarország már korábban is nyilatkoztak arról, hogy kölcsönösen elfogadják egymás védelmi igazolványait.