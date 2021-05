Megint ünnepeltek Csíksomlyón

A megszokottnál kevesebben, de így is szép számban vettek részt az idei csíksomlyói búcsún a járványhelyzet miatt, meg is telt zarándokokkal a somlyói hegynyereg. Az időjárás is kedvezett az egy év kihagyás után ismét szabadtéren megszervezett pünkösdi búcsú részvevőinek, írta a Szekelyhon.





Kapcsolódó Kiderült, hányan vehetnek részt a csíksomlyói búcsún Kitűzőt kell viselniük a zarándokoknak, az oltás nem kötelező, de javasolt.

Szükségünk van Csíksomlyóra, szükségünk van a csíksomlyói Szűzanya oltalmára, hogy megmaradhassunk. Fontos, hogy őseink hitét vigyük tovább, értékeikből táplálkozzunk, az ő nyomdokaikban haladjunk azon az úton, amely megerősít összetart bennünket – hívta fel a figyelmet ünnepi szentbeszédében a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka.

Salamon József gyimesbükki plébános azt mondta: Csíksomlyó népe ma már fogalom, hiszen magába foglalja mindazokat, akik nagy szeretettel vannak itt, akiknek fontos a Boldogságos Csíksomlyói Szűzanya oltalma, és akik igazi édesanyának érzik őt.

Úgy fogalmazott: „fogjunk össze és engedjük, hogy a Jóisten az ő szeretetén keresztül, a közösségeinken keresztül éltessen bennünket”.