Pár ezer forintért áligazolás és hamis vakcina is kapható

Az Egyesült Királyságba áprilisban naponta több mint százan próbáltak bejutni a hamisított Covid-tesztekkel. A belépők megkísérlik kijátszani az érvényes beutazási szabályokat, amelyek az utazás előtt és érkezés után vizsgálatokra kötelezik az érkezőket, és fejenként több száz fontba kerülhetnek – írja a Guardian egy tanulmányra hivatkozva.

Eddig több mint 1200 kétes „szolgáltatót” azonosítottak az Egyesült Királyságban és világszerte.

Az áligazolások vásárlóinak zöme oltásellenes, vagy a szegényebb országokból érkezik, ahol nehezen engedhetik meg magunknak a számukra méregdrága tanúsítványok hivatalos beszerzését.

Egy izraeli kiberbiztonsági cég szerint hamis amerikai védettségi igazolványok vásárolhatók a web sötét oldalán, a darkneten, de üzenetküldő alkalmazások, például a WhatsApp, a Telegram és a Jabber révén is elérhetők.

A Check Point szerint ugyanitt Covid-vakcinák utánzatát és hamis kezeléseket is meg lehet venni.

A biztonsági szakértők tavaly novemberig mintegy 20, a darkneten üzletelő kereskedőt észleltek.

A titkosított Telegramon több csatorna működik, amelyek közül néhánynak több mint 1000 előfizetője van.

