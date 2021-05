Egy indiai lap szerkesztője, Om Gaur május elején az elsők közt értesült arról, hogy a Gangesz folyóban egyre több holttestet találnak. Azóta összesen 30 riporterét küldte ki Uttar Pradesh állam több helyszínére is, hogy jelentsenek arról, mi is történik pontosan.

Ezáltal kiderült, hogy a folyó 1100 kilométeres szakasza mentén már több mint kétezer holttestet találtak. A történtekről hosszú, részletes cikkben számoltak be.

Az újságírók munkáját viszont az indiai kormány egyre inkább akadályozza, és egyre kevésbé engedik, hogy a járványhelyzetről tudósítsanak – állítja Gaur. Beszámolója szerint az állami tisztviselők már több alkalommal is megfenyegették őket azzal, hogy bírósági eljárást indítanak ellenük. Rajta kívül más kormánykritikus médiumok is ugyanerről számoltak be.

A kritikusok szerint az indiai kormányzat sokkal több erőfeszítést szentel annak, hogy az országimázst mentse, mint a járvány elleni küzdelemnek. A kormány eközben azt állítja, hogy a médiumok hamis információkat, álhíreket terjesztenek. A kormányzat többek közt az indiai variáns létezését is kétségbe vonta már.

A Riporterek Határok Nélkül szerint India azon országok közé tartozik, ahol erősen korlátozva van a sajtószabadság. Az utóbbi egy évtizedben összesen 154 újságíróval szemben léptek fel a hatóságok – közölték korábban.

Mindeközben viszont az újságírók a másik oldalról is tűz alá kerülhetnek. Ugyanis az emberek egyre elégedetlenebbek a kormányárt munkájával, és azok is támadás alá kerülhetnek, akik a kormányzati nyomás miatt nem megfelelően tudósítanak. Abhinandan Sekhri, a Newslaundry nevű portál ügyvezetője szerint könnyen megtörténhet az is, hogy őket amiatt „verik meg az utcán”, hogy nem írják le az igazságot.