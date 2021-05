Nincs béke a királyi családban, kitagadhatják Harry herceget

Károly herceg tartani akarja a kapcsolatot a fiával, de Harry mindkét interjúja mélyen megsebezte a családot. Károly herceg gondolkodás nélkül az anyját, Erzsébet királynőt választaná, Harry pedig végleg egyedül marad, ha tovább folytatja a királyi család lejáratását – nyilatkozta a Mirrornak a királyi család egyik közeli barátja.

Mint megírtuk, finoman szólva sem nyűgözte le a brit királyi családot Harry herceg legújabb interjúja, amelyet Oprah Winfrey-nek adott az Apple TV+-on néhány napja: a The Me You Can’t See címmel készített dokumentumfilmben a herceg többek közt alkohol- és drogfüggőségéről is vallott. Állította, hogy édesanyja, Diana hercegné halála után a család elhanyagolta őt, apjáról, Károly hercegről egyenesen azt mondta: hagyta őt szenvedni a tragédia után.

A királyi család egy közeli barátja most arról adott hírt: ha Harry herceg még egyszer rossz fényben tünteti fel Erzsébet királynőt, akkor az apja kitagadja, hiszen a palota nem bírja ölbe tett kézzel nézni, hogy Harry mostanában több ilyen megnyilvánulást is tett. A lapnak nyilatkozó barát elmondta, a herceg interjúi mélyen megsebezték a családot, és amennyiben Harry közvetlenebb módon is megtámadja a királynőt, Károly kitagadja.