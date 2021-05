Medvefalka jelent meg Tusnádfürdőn

Hat medve miatt is figyelmeztetett a RO-Alert katasztrófajelző rendszer Tusnádfürdőn − írja a Főtér.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a településre több csendőrt és mentőegységet is küldtek. A medvék nem támadtak senkire, és anyagi kár sem keletkezett. A hatóságok arra kérik a helyi lakosokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az utakon sötétedés után.

Korábban már beszámoltunk arról is, hogy Romániában egyre inkább elszaporodnak a medvék. Az élelem utáni hajszában pedig egyre több állat veszíti életét. Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy a medvék egyre többször merészkednek be lakott területekre.