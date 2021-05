A termékenységi arányszámok gyorsan csökkennek. Következésképpen a népesség elöregszik, ami hátráltatja a gazdasági növekedést. A kormányok ezt igyekeznek megakadályozni.

Kína és az Egyesült Államok még nem érte el a kritikus pontot. Mégis tanulhatnának azoktól az országoktól, amelyek korábban léptek a termékenység növelése érdekében – írja a BBC.

A kényes kérdésre nincs egyszerű válasz. Oroszország például pénzzel orvosolta volna a problémát, és nagyvonalú támogatással próbálta ösztönözni a szülőket a gyermekvállalásra. A szülőknek azonban olyan rendszerre van szükségük, amely ennél sokkal többet kínál.

Nagi, a japán kisváros kirívó példa a zsugorodó népességű szigetországban. Kilenc év alatt – egy mindenre kiterjedő családbarát politika segítségével – megkétszerezték a születési arányt. Egy nőre a korábbi 1,4 gyermek helyett immár 2,8 jut.

Az első gyermek után 100 ezer jenes (264 ezer forintos) támogatás jár, a második után 150 ezer jen, a harmadik után pedig 400 ezer, azaz átszámítva több mint egymillió forint – tudósított a CNN Nagiból.

A bababónusz és gyermektámogatás mellett az óvoda feleannyiba kerül, mint Japán más térségeiben. A siker rendkívüli, de Nagi mégiscsak egy kis vidéki, pár ezer lakosú település.

Dél-Koreában az egyik legalacsonyabb a termékenységi ráta a világon. Az ország több mint 130 milliárd dollárt (37,3 ezer milliárd forintot) költött a családok ösztönzésére, egyebek között ingyenes gyermekgondozással, lakhatási támogatással vagy a mesterséges megtermékenyítés finanszírozásával. A program azonban kudarcot vallott.

