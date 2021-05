Sok kormánytaggal végeztek Etiópiában

Az etiópiai Tigré tartományt korábban irányító gerillák megölték a régió átmeneti kormányának huszonkét tagját – erősítette meg szerdán az Addisz Abeba-i kormány. A bejelentés szerint húsz másik tisztségviselőt elraboltak, négyen pedig megsebesültek.

Ez az első alkalom, hogy Abij Ahmed miniszterelnök kormánya hivatalosan beszámolt azokról a támadásokról, amelyeket a Tigréi Népi Felszabadítási Fronthoz (TPLF) hű erők követtek el, akikről régóta azt állították, hogy képtelenek valódi felkelést szítani.

A támadásokat a TPLF harcosai követték el, akik azt állították, hogy Tigré lakosságáért küzdenek, de ehelyett sokkal inkább a rombolással, valamint mindazok meggyilkolásával és elrablásával voltak elfoglalva, akiket a térségbeli stabilitás megteremtésével bíztak meg

– fogalmaz a kormányközlemény, amely szerint a gerillák épületeket égettek fel és lakóházakra is lövöldöztek.

Az etióp hadsereg tavaly november elején támadást indított a TPLF ellen, mert lázadással vádolta. A harcokban ezrek haltak meg és százezrek menekültek el otthonukból. Bár Ahmed később bejelentette Tigré székhelye, Mekele bevételét és a harcok végét, több TPLF-egység gerillaháborút hirdetett. A kormány sokáig tagadta mindezt, de március végén elismerte, azzal együtt, hogy eritreai katonák is harcolnak a kormányerők oldalán.



Az etióp miniszterelnökre nagy nyomás nehezedik a nemzetközi közösség részéről a konfliktus lezárása érdekében, ám ő megerősítette, hogy nem áll szándékában tárgyalni a TPLF vezetőivel. Vasárnap Antony Blinken amerikai külügyminiszter vízumkorlátozásokat jelentett be etióp és eritreai tisztségviselőkkel szemben, ami a TPLF tagjaira is érvényesek. Etiópia és Eritrea hétfőn elítélte a szankciókat.