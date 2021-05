Az amerikai szövetségi államban egymillió dollárt (285 millió forintot) sorsolnak ki fejenként öt szerencsés közt. Ehhez csupán a koronavírus elleni vakcina felvételét kell igazolni. Az akció öt héten át tart, hetente egy-egy nyertest sorsolnak ki.

Mike DeWine ohiói kormányzó szerint már azon a héten, amikor bejelentették a szerencsejáték indulását, 33 százalékkal nőtt az oltásra jelentkezők száma a korábbi héthez képest.

A Vax-a-Million első sorsolását május 26-án tartották, az első nyertes a silvertoni Abbigail Bugenske lett. A michigani állami egyetemen végzett, most Ohióban tanuló és dolgozó mérnököt 2,7 millió jelentkező közül sorsolták ki.

Az akcióban nemcsak pénznyereményre lehet szert tenni: az oltást felvevő 12–17 évesek között iskolai, egyetemi ösztöndíjakat sorsolnak ki; Ohióban az első nyertes egy 14 éves fiú, aki négyéves egyetemi felkészítőn vehet részt.

Hasonló megoldásokkal próbálják motiválni a bizonytalanokat az oltakozásra Colorado, Maryland, New York és Oregon államokban is – számolt be a BBC.