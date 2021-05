Súlyos károkat okozott a koronavírus az elmúlt több mint egy évben: a Johns Hopkins Egyetem szerdai adatai szerint 167 633 983 ember fertőződött meg eddig a járványban, a halálos áldozatok száma pedig 3 481 490.

Már ez is elképesztő, ám az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jóval többen, nagyjából nyolcmillióan haltak meg a pandémia következtében, a The Economist pedig még ennél is megrázóbb adatokkal szolgál: 10 millióan haltak meg koronavírusban – írja a medicalexpress.com.

Az Egyesült Államokban például 590 ezer halálesetet tartanak számon hivatalosan, ám a The Economist szerint az áldozatok száma ennél 40 ezerrel is magasabb lehet.