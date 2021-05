Az új rész „The Me You Can't See: A Path Forward” címmel jelenik meg, ami azt sugallja, hogy a herceg ebben arról fog beszélni, hogy az előző filmben felvázolt problémákat hogyan sikerült/sikerülhet majd továbblépnie.

A hivatalos leírás szerint a herceg és Oprah Winfrey mellett egészségügyi szakértők és más közszereplők is felszólalnak majd a témában. Harry és Meghan hercegné nonprofit szervezetének, az Archewellnek az oldalán azt írták, hogy a herceg és mások „mélyebben is elemzik majd a saját történetüket”, valamint arra a kérdésre próbálnak meg válaszolni, hogy „Innen hova vezet tovább az útjuk?”.

A The Me You Can't See címmel az előző héten megjelent filmben Harry herceg részletesen beszélt számos olyan problémáról, amelyet a királyi családban átélt.

Mindezt azonban a királyi családban nem nézték a legjobb szemmel, és az is felmerült, hogy a herceget akár ki is tagadhatják, ha folytatja a „támadást” a család ellen.

A felmérések szerint egyébként az Apple+ nézettségét a múlt hét pénteken megjelent film jelentősen növelte: a hétvégén 40%-kal nagyobb volt a nézettségük az átlagnál, valamint az új nézőik száma is jelentősen emelkedett.