A Jóbarátok polkorrektségben ma elvérezne

A most új epizóddal jelentkező sorozat eredeti formájában ma esélytelen lenne.

Új epizóddal jelentkezett május 27-én a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok. Ebből az alkalomból érdekes elgondolkodni azon, hogy ma, jó 25 évvel a kezdeti sikerek után, milyen esélyei lennének a sorozatnak. Az eredmény már rövid elmélkedés után is egyértelmű: semmilyen. Nagyot változott ugyanis a világ. Az akkoriban jópofának tűnő poénok nagyobb része ma kiverné a biztosítékot a politikai korrektség korszakában. Lássunk erre néhány példát!

Homofóbia

Ross volt felesége és Ben nevű fiának édesanyja, Carol, homoszexuális. Ezzel többször is viccelődtek a sorozat epizódjaiban, például Lisa Kudrow karaktere, Phoebe, amikor Carol leszbikus esküvője után megjegyzi: "Na én már mindent láttam, amit az életben látni lehet!" Ez a kijelentése ma semmiképpen nem menne át az LGBT közösség szűrőjén.

Munkahelyi előnyök szexért cserébe?

Ilyenre is volt példa a sorozatban. A Jennifer Anniston által alakított Rachel éppen munkahelyi asszisztenst keres, de nem a leginkább alkalmas, hanem a legszexibb férfi jelöltet választja. Az indok: így majd randizhat vele munka után. Amikor a jóképű férfi a többi női kolléga érdeklődését is felkelti, Rachel azt híreszteli róla, hogy meleg, mert így kevesebb vetélytárssal kell szembenéznie a férfi kegyeiért. Ismételjük, a 90-es években ezt még lehetett, ma már azonnali képernyőről való letiltás járna ilyesmiért, vagy ennél kevesebbért is, gondoljunk csak a közelmúlt munkahelyi zaklatással kapcsolatos botrányaira.

Body shaming

Nemrégiben ilyesmiért Karácsony Gergelynek kellett magyarázkodnia, pedig a Jóbarátokban ez szinte mindennapos volt. Sőt, ennek érdekében még Jennifer Annistont és Courtney Cox-ot el is csúfították, hogy könnyebb legyen testi adottságaikkal viccelődni. Előbbire egy műorrot adtak, utóbbit pedig egy kipárnázott ruhába bújtatták, hogy kövérebbnek tűnjön és alakja miatt viccelődhessenek vele. Hát igen, messze vannak már a 90-es évek!

Vérfertőzési kísérlet? Sima ügy!

Ez azért már akkoriban is fura volt. Ross unokahúga, a rendkívül csinos Cassie, akit Denise Richards alakit, egy darabig Rossnál száll meg. Miközben egymás mellett ülnek a kanapén, Ross egy amatőr kísérletet tesz és megpróbálja megcsókolni, arra való hivatkozással, hogy nem túl jó a szexuális élete mostanában. Ez a jelenet se menne ma át, a családon belüli erőszak, szexuális zaklatás és egyéb témájú rostákon.

Sokszínűség? Itt ugyan nem!

Ma, amikor az Oscar díj odaítélő nyíltan deklarálják a diverzitás fontosságát, nehéz felfogni, hogyan mehetett a sorozat kilenc szezonon át kizárólag fehér szereplőkkel, ráadásul pont New Yorkban. Ennyi időnek kellett ugyanis eltelnie az első visszatérő színesbőrű szereplő, a Ross barátnőjét alakító Aisha Tyler megjelenéséig. A helyzetet súlyosbítja, hogy még ezután is csak összesen kilenc epizódban szerepelt, mármint a 236-ból. És ezt sem az alkotók jószántából, ugyanis a nézők tették szóvá a sokszínűség teljes hiányát.