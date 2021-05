Zacher Gábor nemrég az Index szerkesztőségében járva arra hívta fel a figyelmet, hogy átlagban öt kiló plusz kúszott fel a lakosságra. Nem csak az emberek küzdenek felesleggel. Riasztó az a szomszédunkban napvilágot látott statisztika, amely szerint egy, a bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban. Még ennél is nagyobb probléma, hogy a gazdik jelentős része nem betegségként kezeli az elhízást, ezért nem is tesz ellene. Pont emiatt született az a díjszabás, miszerint az, aki extrém módon túleteti a kutyáját, macskáját, állatkínzást követ el, és akár 7500 eurós büntetést is kaphat érte.

A romló statisztikáknak – Amerikában tíz év alatt például 66 százalékkal nőtt a felesleges kilókkal küzdő kutyák aránya – a pandémia sem használt. A bécsi állatorvosok szerint a legtöbbjüket általában nem a pluszkilók miatt viszik állatorvoshoz, hanem az emiatt kialakuló mozgásszervi elváltozások vagy belgyógyászati problémák miatt. A felmérésből az is kiderült, hogy az elhízás miatt Bécsben már minden ötödik házi kedvencnél kialakult valamilyen krónikus betegség, amelynek kezelése jelentős kiadásokat jelent. Egy 25 kilós, a felesleges zsírpárnák miatt izületi fájdalmakban és szívelégtelenségben szenvedő kutya esetében a havi gyógyszeradag nagyjából 105 euróba kerül, ehhez jön még a rendszeres állatorvosi kontroll díja.

A legnagyobb probléma azonban, hogy a gazdik nagy része nem tekinti betegségnek az elhízást, így nem is tesz ellene semmit. Ha fel is ismerik, hogy baj van, egyharmaduk szánalomból képtelen fogyókúrára fogni az állatot. Pedig egy 15 kilós kutya számára egy rágóka-jutalomfalat például annyit jelent, mintha egy átlagos testalkatú felnőtt megenne egy hamburgert. Egy cica számára egy szelet szalámi pedig egy zacskó chipsszel plusz egy darabka sajttal ér fel.

„Aki annyira túleteti a kis kedvencét, hogy ezzel fájdalmat okoz az állatnak, vagy tartós következménnyel jár, az már nem állatszeretet, hanem állatkínzás – mutat rá Eva Persy, a Bécsi Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal vezetője. – Így akár 7500 eurós bírságot is kaphat, ha feljelentés születik. Aki igazán szereti négylábú kedvencét, az nem jutalomfalattal kényezteti, hanem játszik vele, szeretgeti. Az együtt eltöltött idő az igazi jutalom” – folytatja.

Honnan lehet tudni, hogy a kutya vagy cica túl kövér? A bordáknak nem szabad kilátszaniuk, de ha az ember finoman rájuk teszi a kezét, akkor érezni kell őket. Intő jel lehet az is, ha eltűnik a kutya, cica dereka – mutatnak rá a leggyakoribb jelekre az állatorvosok.

