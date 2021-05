Az amerikaiak azt vizsgálják, hogy beavatkoztak-e ukránok az 2020-as elnökválasztásba

Nyomozást indított a szövetségi ügyészség az Egyesült Államokban, hogy kiderítsék: beavatkoztak-e ukrán tisztviselők a 2020-as amerikai elnökválasztásba egyebek közt úgy, hogy félrevezető információkat terjesztettek Rudy Giulianin, Donald Trump ügyvédjén és bizalmasán keresztül. A cél a 2016-os választáshoz hasonlóan ezúttal is az lett volna, hogy Donald Trump javára billentsék a mérleg nyelvét – írja a The New York Times.

Mielőtt azt gondolná az ember, hogy biztos a Biden-adminisztráció rendelte el a bűnügyi nyomozást, a brooklyni ügyészség munkája már a Trump-kormányzat utolsó hónapjaiban kezdetét vette. A nyomozás az orosz hírszerzésre összpontosít, amely a gyanú szerint legalább egy ukrán tisztviselővel kapcsolatban áll.

Ez a személy pedig nem más, mint Andrij Gyerkacs, ukrán parlamenti képviselő, egyikője azoknak az ukrán tisztviselőknek, akikkel Giuliani 2019 decemberében találkozott kijevi útján. Gyerkacs amellett, hogy Giulianit a Bidenre terhelő információkkal kecsegtette, egy korrupcióellenes bizottság felállítását ígérte, hogy kivizsgálják Biden fia, Hunter Biden ukrajnai ügyleteit, még a Burisma Holdings gázvállalat igazgatótanácsi tevékenységekor.

Nem mellékes, hogy kijevi útja előtt Budapesten volt, ahol Andrij Lucenko volt ukrán főügyésszel találkozott, hátha értékes információkhoz jut Bidenékről.

New York volt polgármestere mindkét útra egy videóstábot is vitt magával. Az NYT szerint Giuliani erőfeszítéseinek két célja volt információszerzés Ukrajnából, hogy befeketítsék Biden tevékenységét alelnökként a kelet-európai országban (állítólag a fia, Hunter az ő közbenjárásával került a Burisma Holdings igazgatótanácsába), és nyomást gyakorolni Kijevre, hogy látványosan nyomozást indítson az ifjabb Biden vélt korrupciós ügyletei miatt. A cél pedig Biden elnökválasztási esélyeinek gyengítése.

Időközben azonban az aktív orosz ügynöknek minősített, a még a szovjet időkben a KGB moszkvai középiskolájában végzett Gyerkacsot szankcionálta a Trump-kormányzat alatti pénzügyminisztérium, így még erősebbé vált a gyanú, hogy az ukrán parlamenti képviselő szándékosan „hülyítette" a volt elnök bizalmi emberét.

Gyerkacs 2019 és 2020 között nem csak Giulianival tartotta a kapcsolatot, az amerikai pénzügyminisztérium közlése szerint más befolyásos amerikaiakat, média szervezeteket, közösségi oldalakat „etetett" alaptalan és félrevezető információkkal.

De itt még nincs vége a történetnek: Gyerkacs két hónappal a kijevi találkozó után New Yorkba repült, ahol részt vett Giuliani podcastjében, melyben egy stóc papírt mutogatva egymásnak arról beszéltek, hogyan tapsolt el milliókat szórakozásra Hunter Biden Ukrajnában.

Amikor 2020 májusában egyre világosabbá vált, hogy Joe Biden lesz a demokraták elnökjelöltje, Gyerkacs hangfelvételeket hozott nyilvánosságra Biden és Petro Porosenko korábbi ukrán elnök telefonbeszélgetéseiről. Az ukrán politikus a felvételek bizonyították, hogy Joe és Hunter Biden korrupt ügyletekbe keveredtek.

Az amerikai hírszerzés orosz propagandának minősítették a gyanúsan szelektíven megvágott hanganyagot, figyelmeztetve, hogy ez egy újabb kísérlet arra, hogy beavatkozzanak az elnökválasztásba.

Giuliani ellen egyébként más ügyben is folyik nyomozás, amelyben már az FBI is részt vesz. A szövetségi nyomozók a múlt hónapban razziáztak New York volt polgármesterénél, ugyanis az ügyvéd annak gyanújába keveredett, hogy ukránoknak lobbizott Washingtonban a Kijevbe delegált amerikai nagykövet, Marie Yovanovitch elmozdításáért. Ha ez igaz, sikerrel járt, és gyanús, hogy ez valamit valamiért alapon történt, tehát a misszióvezető távozásának fejében ígértek terhelő információkat Bidenékről.

Yovanovitch korábban keményen nekiment Lucenkónak, mert szerinte a volt főügyész vajmi keveset tett a korrupció felszámolása érdekében Ukrajnában.