Légi lagzinak indult, ráfaragtak

Miután mától ismét bonyolíthatók esküvők, a magyar kreatív erőforrásoknak nem kell mozgásba lendülniük egy össznépi mulatás miatt. Máshol persze még szükség van a dörzsöltségre. Íme egy eset Indiából, ami történetesen balul sült el.

Egy indiai pár kevesellte az esküvőkön engedélyezett ötvenfős vendéglistát. Ehelyett egy teljes repülőt béreltek, hogy minden rokonuk és barátjuk tanúja legyen a násznak, igaz, azzal nem számoltak, hogy az indiai Polgári Légi Közlekedési Főigazgatóság (DGCA) nyomban vizsgálatot indít a lakodalmas charterjárat ügyében. Azt azonnal megállapították, hogy a SpiceJet 161 utasa a Covid-szabályokat megszegve vett részt a levegőben tartott esküvői szertartáson.

„A járat személyzetét felmentették szolgálatából, a légitársaságot pedig utasították, hogy tegyen feljelentést az illetékes hatóságoknál azok ellen, akik megszegték a járványhelyzet szabályait” – idézte az Indian Express a DGCA egyik magas rangú tisztségviselőjét. A repülésbiztonsági felügyelet haladéktalanul vizsgálatot indított a példátlan incidenssel kapcsolatban, és „szigorú intézkedéseket” helyezett kilátásba.

A SpiceJet által üzemeltetett és egy madurai üzletember által bérelt járat a közép-indiai Tamil Nadu államban levő Maduraiból szállt fel, majd Bangalore-t elérve, kétórás „örömködő” körrepülés után landolt a kiindulóponton, a fedélzeten a menyasszonnyal és vőlegénnyel, valamint a népes vendégsereggel.

A közösségi médiában megosztott fotók és videók szerint egyikük sem viselt maszkot.

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight. "A SpiceJet chartered flight was booked y'day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony," says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m

A pár eredetileg a család és a barátok előtt szerette volna összekötni az életét Madurai egyik szállodájában. A koronavírus okozta korlátozások azonban 50 fős vendéglistát engedélyeznek.

Így aztán a pár egy, a SpiceJet indiai légitársaság által üzemeltetett kereskedelmi repülőgépet bérelt. A légitársaságnak azt mondták, hogy már összeházasodtak, és az esküvőt követő örömtúrára viszik vendégeiket.

Miközben a repülőgép a Madurai déli részén, mintegy 14 hektáron elterülő Meenakshi Amman-templom felett repült, a menyasszony és a vőlegény a többi utassal együtt ácsorgott. A közösségi médiában megosztott videón látható, amint a vőlegény egy hagyományos díszt helyezett a menyasszony nyakába, miközben az utasok éljeneztek és fényképeket készítettek.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n