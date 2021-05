Putyin fogadta Lukasenkót, érzelemkitörésnek nevezte a Ryanair-botrányt

Kívülről vezérelt kísérlet történik arra, hogy ismét az elmúlt év augusztusának szintjére destabilizálódjon a helyzet Belaruszban – jelentette ki Alekszandr Lukasenko belarusz elnök, amikor pénteken Szocsiban fogadta őt orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin. Lukasenko kamerák előtt azt mondta, hogy dokumentumokat hozott állításának alátámasztására.

Egyszerűen világos, hogy mit akarnak tőlünk nyugati barátaink. Nincs is miről vitatkozni. De nincs olyan magaslat, amelyet a bolsevikok be ne vettek volna. Mi is bevesszük őket