A spanyol közlekedési minisztérium szombaton bejelentette, hogy június 7-től megnyitják a kikötőiket a hajók számára a turizmus fellendítése céljából – írja a Telegraph. Az intézkedésre a koronavírus-fertőzések számának csökkenése és a oltások növekvő száma miatt van lehetőség. A madridi kormány még tavaly júniusban zárta le kikötőit a hajók előtt, legfőképp azért, mert több nagy óceánjáró fedélzetén is megjelent a koronavírus-járvány.

A közlekedési minisztérium közleménye ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a hajózási társaságoknak szigorúan be kell tartaniuk a hajók fedélzetén a járványügyi szabályokat a vírusfertőzés megelőzése érdekében. A kommüniké hozzáteszi azt is, hogy a pandémia kitörése előtt az európaiak körében Spanyolország volt a második legnépszerűbb utazási célpont.