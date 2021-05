Csalódott emberek tömegei özönlenek Közép-Amerikából az Egyesült Államokba azért, hogy az ott feleslegesen megmaradt vakcinákkal beoltassák magukat – számol be róla a The New York Times.

Florencia Gonzalez Alzaga egy a szegény országokból származó emberek közül, akik az Újvilágba mentek azért, hogy megkaphassák végre a vakcinájukat. A fotós, mint mondja:

Ez olyan, mint egy álom

– fejtette ki, miután áprilisban megkapta Miamiban az oltást.

Sean Simons, a One néven elindított kampány szóvivője ugyanakkor óvatosságra szólította fel az Amerikába igyekvőket az utazással járó nem várt tényezők miatt, mint mondja:

A szegényebb országok megsegítését leginkább a koronavírus elleni védőoltásokhoz való hozzáférés biztosítását ellátó COVAX-rendszeren keresztül kéne biztosítani.

Mint ahogyan az Index korábban beszámolt róla, a Biden-adminisztráció 80 millió vakcinát különített el a szegényebb országok számára.