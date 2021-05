Ahogy azt korábban mi is megírtuk, névtelen megbízó képviseletében keresett meg egy brit székhelyű pr-ügynökség több francia YouTube-influenszert azért, hogy valótlan információkkal feketítsék be a Pfizert és az amerikai gyógyszergyártó vakcináját különböző közösségi média felületeken.

Az egyik érintett, a tudományos témákról bloggoló Leo Grassetet e-mailen kereste meg a Fazze nevű marketingügynökség, bérezést ígérve, ha a Pfizer-BioNTech vakcinát negatív fénybe helyező tartalmakat állít elő. Az e-mailről készített screenshotot meg is osztotta az 1,2 millió követővel bíró Grasset.

A képek tanúsága szerint a megbízónak konkrét elképzelései voltak az elvárt tartalomról, több utasítást is tartalmazott. Például azt, hogy Grasset ne említse a reklám vagy szponzorált videó szavakat, nézzen ki úgy, mint ha őszinte tanácsot adna a nézők számára, és tanúsítson szenvedélyt a téma iránt.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

A német Mirko Drotschman influenszert is megtalálta a Fazze, és egy információs kampányban való részvételre invitálta. Az üzenetben egy linket is küldtek, amely a Pfizer-vakcina okozta halálesetekről szóló, állítólagosan kiszivárogtatott dokumentumhoz vezet. Ennek megosztását kérték Drotschmantól, aki azonban volt annyira szemfüles, és utánanézett az ügynökségnek. Ki is derült, hogy bár Londonban van a székhelye, a szálak Moszkváig vezetnek.

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau. pic.twitter.com/5x0Wqx79oZ — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) May 18, 2021

A Kreml-barátsággal nem vádolható Szabad Európa tovább göngyölítette a szálakat, és kiderítette: a Fazze az AdNow marketingügynökséghez tartozik, mely Londonban és Moszkvában egyaránt jelen van. Mi több, a londoni címre több céget is bejelentettek, egyfajta céges postaládaként szolgál.

Étrendkiegészítőktől a kaliforniai hídépítésig

A moszkvai címen pedig az étrendkiegészítők és kozmetikai termékek online marketingjére specializálódott 2WTrade is megtalálható, amelynek a tulajdonosa Julija Szerebrjanszkaja, az AdNow orosz részlegének tulajdonosa 2018-ig – állapítja meg a Szabad Európa.

A gyanú szerint Szerebrjanszkaja központi szerepet játszhatott a Pfizer influenszereken keresztül történő lejáratásában (azaz az erre vonatkozó kísérletben), mert nem feltétlenül csak online marketinggel és termékmenedzsmenttel foglalkozik. 2007-ben még Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és miniszterelnök akkori választási kampánystábjában dolgozott (Medvegyev 2008-tól vette át az elnöki stafétabotot Putyintól négy évre), majd Putyin 2012-es választási kampányában folytatta a munkát.

Ezt követően az orosz elnök pártjának, az Egységes Oroszország politikai hirdetésekért felelős osztályát vezette legalább 2013-ig. Két évre az Egyesült Államokba költözött, ahol „együttműködést hozott létre a kaliforniai, nevadai és arizonai orosz közösségek között", 2015-ben pedig visszatérve Oroszországba, a 2WTrade mellett létrehozta a magát az oroszajkúak globális szövetségének nevező Orosz Kezdeményezés (Russian Initiative) nevű szervezetet.