Botrányos őrjöngéssé fajult a tengerparti bulika

Alig néhány napja a 17 éves Adrian Lopez egy átlagos középiskolás diáknak számított a kaliforniai Eastvale-ben. Miután azonban a születésnapjára Huntington Beachbe invitálta barátait, meghívója pedig járványként terjedt, fertőzött, és idegenek ezreit vonzotta a tengerpartra meg egy Los Angeles-i rendezvényhelyszínre, Adrian Lopez neve a közösségi médiában egyik pillanatról a másikra ismertté vált.

A meghívóban jelezte az időpontot (este fél nyolc), a helyszínt (tűzrakó helyek) és a dátumot (május 22.). Aláírásként pedig odabiggyesztette: Adrian kickbackje. A kickback az amerikai szlengben a felhőtlen szórakozás szinonimája.

Csak az iskolatársaimnak szántam

– magyarázta utólag Adrian.

Barátja, a 16 éves Yahir Hernandez azonban az érdeklődés felcsigázása érdekében megosztotta a meghívót a Snapchaten, majd a TikTokon is.

„Útban a suliba még csak 40 lájkot láttam, így nem igazán törődtem vele” – idézte a New York Times Adriant.

A következő napokban azonban a meghívó felkapott lett. Viccesnek tűnt, és virálissá vált. „Ki az az Adrian?” – kommentálták a hozzászólók.

A videóra felfigyelt a TikTok algoritmusa, amely tömegesen osztotta meg a „Neked” ajánlóval. Egyik napról a másikra mém lett belőle. Netes celebek és zenészek, köztük a 24kGoldn, a FaZe Clan és Noah Beck posztolt róla. Az esemény hétvégéjére az #adrianskickback címkével ellátott TikTok-videók közel 280 millió megtekintést értek el.

Lopez és Hernandez kezdetben élvezte a hírnevet, elvégre menő és nagynevű emberekkel cseteltek, akik olajat öntöttek a tűzre. „Kapcsolatot építettünk a művészekkel, a legjobb emberekkel” – emlékszik vissza Hernandez.

Az ünnep előestéjén kezdtek idegesek lenni. Az emberek arról posztoltak, hogy az USA minden tájáról repülnek az eseményre. Egyikük azt írta: 18 órát vezetett, nehogy lemaradjon a buliról. És ekkor már javában gyülekeztek: ezren jelentek meg Huntington Beachen a parti reményében.

A rendőrség gyorsan megfékezte és szétoszlatta őket, Hernandez és Lopez azonban már érezte, hogy nem ura a helyzetnek.

„Őszintén szólva megijedtünk, ezért beleástuk magunkat abba, hogy miként kerítsünk egy új helyszínt” – mondta Hernandez.

Új helyszín nyomában

Egy népszerű ruházati bolt vállalta, hogy 40 dolláros jegyeket árusít az eseményre. A helyszínt Los Angelesre módosították, a címet pedig nem sokkal a buli előtt tervezték felfedni.

A szülinap délutánján az Adrian kickbackjére jegyet váltani váró gyerekek sora megkerülte a háztömböt.

A tizenévesek váltig állították, hogy szerintük ez lesz az évszázad bulija, mivel úgy hallották, hogy a legjobb zenészek fognak fellépni.

A 16 éves Connor Hickman, aki a parti napján érkezett Huntington Beachre, így ecsetelte élményeit: „A Covid miatt a legtöbben az eltelt egy évet zárt térben töltöttük. Örültünk a lehetőségnek, hogy kimehetünk a szabadba, és végre valami szórakoztatóban lehet részünk.”

After Adrian Lopez's 17th birthday "kickback" went viral on TikTok, thousands of California teenagers showed up for the party of the year. https://t.co/G86CgSMuIC pic.twitter.com/WyYvT3zvAS — The New York Times (@nytimes) May 25, 2021

Az esemény – virális jellege miatt – tartalomkészítők tucatjait vonzotta. Youtuberek, tiktokerek és élő közvetítők jelentek meg a helyszínen, hogy posztjaikban beszámoljanak az otthon rekedtek millióinak a történtekről.

„Ha nem mész el, lemaradsz a történelemről” – magyarázta Jamar Zelaya, egy 19 éves YouTuber.

A szintén tartalomkészítésből élő, alig 14 éves Donald, aki „Amerika leggazdagabb kölykének” titulálja magát, limuzint szervezett, hogy Lopezt, Hernandezt és barátaikat Los Angelesbe vigye a gálára. „Láttam őket a TikTokon, és azt gondoltam, hogy oké, én is beszállok ebbe” – mondta.

Mivel a tizenévesek amúgy is túlzó elvárásokat támasztottak az eseménnyel szemben, nyilvánvaló volt, hogy a csalódás elkerülhetetlen. És ez rövidesen be is következett. A két szervező először 21:30-ra ígérte a kickback helyszínének címét, de ez kitolódott 23:30-ra, így a városba utazó tinédzsereken úrrá lett a nyugtalanság.

Parázs helyzet

Sokan arról sem értesültek, hogy a rendezvény Los Angelesbe költözik, így Huntington Beachen egyre nagyobb tömeg gyűlt össze. Több ezren özönlöttek a partra, rajtra készen. Bömböltettek zenét, éljeneztek, zászlórúdra és lámpavasra kapaszkodtak fel. Néhányan petárdákat robbantottak, átrohantak a kereszteződéseken, vagy a magasabb pontokról váratlanul a tömegbe vetették magukat.

Emily McIntosh, az egyik helyi étterem 19 éves felszolgálója elmondta, hogy az alkalmazottak zárás után órákig bent ragadtak a munkahelyükön, mert a helyzet kint túl parázzsá vált ahhoz, hogy hazamenjenek. „Eléggé ijesztő volt” – mondta McIntosh.

A rendőrség újra oszlatással próbálkozott, a dolgok azonban elfajultak. Az egyik járőrkocsi szélvédőjét betörték, néhányan üvegekkel és más tárgyakkal dobálták a rendőröket, akik gumilövedékekkel válaszoltak. A hatóságok végül éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, és 149 randalírozót őrizetbe vettek.

Unlawful assembly has been declared in #HuntingtonBeach due to unruly crowds. An emergency curfew has been put into place effective 5/22 at 11:30pm through 5/23 at 5:30am for all individuals within the downtown area. — Huntington Beach PD (@HBPD_PIO) May 23, 2021

Lopez hivatalos visszakozása kudarcra volt ítélve. Kiszivárgott a Los Angeles-i cím, amit hivatalosan soha nem osztottak meg a jegytulajdonosokkal. Éjfélre tömeg jelent meg a helyszínen. Miután azonban a rendőrök is nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, a bulinak még azelőtt véget vetettek, hogy tulajdonképpen elkezdődött volna.

(Borítókép: YouTube)