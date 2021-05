Véget ért a vizsgálat, amelyet az Ever Given márciusi, a Szuezi-csatornában történt balesete miatt folytattak. Ennek eredménye szerint a kapitány mulasztása okozta a balesetet. Eközben megkezdték a Szuezi-csatorna átalakítását is.

A Szuezi-csatorna Hatóság által lefolytatott vizsgálat szerint kizárólag a kapitány mulasztása okozta a balesetet – írja az Egypt Today.

A hatóság szerint a kapitány a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladhatott.

Ez okozhatta azt, hogy a csatorna keleti felén végül megfeneklett a hajó orra és a jármű keresztbe fordult a csatornában.

A beszámolók szerint a hajó fedélzetén elég komoly zűrzavar uralkodott a baleset előtti percekben, a kapitánytól ugyanis 12 perc alatt 8 különböző parancs is érkezett. Ahelyett viszont, hogy csökkentette volna a hajó sebességet, még növelte is azt.

Eközben a hatóságok azt is leszögezték, hogy az időjárási viszonyok nem játszottak döntő szerepet a balesetben, mivel az Ever Given előtt 12 hasonló hajó is sikeresen átkelt már aznap a csatornán.

Átalakítják a csatornát, az Ever Given még mindig Egyiptomban van

Mindeközben elkezdődött a Szuezi-csatorna déli részének átalakítása, amellyel a csatornahatóságok azt akarják megakadályozni, hogy az Ever Given balesetéhez hasonló fordulhasson elő a jövőbe.

A csatornának az a szakasza, ahol a teherhajó elakadt egyrészt szélesebb, másrészt viszont mélyebb is lesz a tervek szerint.

A mintegy 30 kilométer hosszú szakaszt 40 méterrel fogják kiszélesíteni keleti irányba, valamint megközelítőleg két méterrel mélyebb is lesz a korábbinál.

Ezenfelül a csatorna és a Nagy-Keserű-tó – amelyre korábban a hajót átirányították – közti útvonalat is ki fogják bővíteni.

A csatornahatóságok azt remélik, hogy a balesetmegelőzés mellett a hajók gyorsabban és biztonságosabban tudnak majd ezáltal áthaladni a csatornán.

A CNN-nek Sal Mercogliano egyetemi tanár „bölcs döntésnek” nevezte a hatóságok döntését, ugyanakkor megkérdőjelezte azt, hogy ez elég lesz-e a balesetek megelőzéséhez.

A nagy kérdés az: ha a csatornát kiszélesítik, akkor a hajótársaságok nem fogják-e növelni a hajóik méretét emiatt?

– fogalmazott.

A teherhajók kapacitása ugyanis rohamos tempóban növekszik. Az utóbbi 50 év alatt 1500 százalékkal nőtt, ezen belül pedig az utóbbi tíz éven belül is kétszeresére növekedett.

A legnagyobb hajók ma már körülbelül 24 ezer konténert képesek elszállítani és akár 60 méternél is szélesebbek lehetnek. Az Ever Givenen egyébként „csak” 18 ezer konténer volt a baleset idején és 59 méter a legnagyobb szélessége – igaz, hogy a problémát itt nem is a szélesség jelentette, hanem az, hogy a 400 méter hosszú hajó keresztbefordult a csatornában.

Sal Mercogliano szerint a hajók óriási mérete miatt a csatorna átalakítása ellenére is fennállhat egy hasonló baleset veszélye extrém időjárási körülmények – erős szél és/vagy köd – mellett.

Eközben Ioannisz Theotokasz, a Pireuszi Egyetem oktatója szintén úgy vélekedett, hogy a munkálatok még kevés biztosítékot jelentenek arra vonatkozóan, hogy nem lesz a márciusihoz hasonló baleset és forgalomleállás a csatornánál.

Szerinte ezen az segíthetne, ha a csatorna déli szakaszán egy másik, hasonló útvonalat is megnyitnának, ahol ugyancsak áthaladhatnának a teherhajók.

Az Ever Given nevű teherhajó idén márciusban állt keresztbe a Szuezi-csatornában. Kiszabadítása hat napot és komoly költségeket vett igénybe, ráadásul eközben azoknak a cégeknek is komoly veszteségei keletkeztek, amelyeknek a hajói így nem tudták időben áthaladni a csatornán.

Az Ever Given tulajdonosaitól mindezek miatt még mindig kártérítést várnak. A hajó épp ezért továbbra is az egyiptomi hatóságok őrizete alatt van. A lefoglalásáról a következő tárgyalás június 20-án lesz Egyiptomban.

Időközben az is felmerült, hogy a hajón esetleg veszélyes anyagok is lehetnek. A csatornahatóság szóvivője azt elismerte, hogy 348 konténerben kémiai anyagokat szállítanak, de azt tagadta, hogy radioaktív vagy nukleáris anyagok is lennének a szállítmányok közt.