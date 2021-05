Írország ellenzi a globális minimumadót, és ez Magyarországnak is jó

Az ír pénzügyminiszter „kifejezett fenntartásai” miatt zátonyra futhat Joe Biden amerikai elnök elképzelése az ún. globális minimumadó 15 százalékos adókulcsáról.

Paschal Donohoe kifogásának azért van súlya, mert Írországban számos olyan technológiai és gyógyszeripari cég működik, amelyeket épp az alacsonyabb adó vonzott az országba.

„Valóban jelentős fenntartásaink vannak a globális minimumadó olyan szintű megállapításával kapcsolatban, amely azt eredményezné, hogy csak bizonyos országok és bizonyos méretű gazdaságok részesülhetnek ebből az alapból” – ezt nyilatkozta Donohoe a Sky Newsnak.

Az amerikai kormányzat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és a G20-akkal folytatott tárgyalások során legalább 15 százalékos egységes adókulcsról szóló megállapodásra szólított fel – emlékeztet az AFP hírügynökség.

#UPDATE US President Joe Biden's push to get major economies to agree on a 15 percent minimum tax rate for multinational corporations has hit turbulence after Ireland's finance minister expressed "significant reservations" about the plan https://t.co/4dbrUCctUu