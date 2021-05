Jöhet még Covid–26 és Covid–32 is

Több amerikai kutató szólít fel a koronavírus-járvány eredetének kivizsgálására. Peter Hotez mikrobiológus, a houstoni Baylor College of Medicine professzora vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában elmondta, alapvető fontosságú, hogy szilárd alapokon nyugvó következtetésekre jussunk a Covid–19 eredetéről, mert ha nem, könnyen lehet, hogy jön még „Covid–26 és Covid–32” is – írja a The Washington Post.

Több új jelentés is napvilágot látott, melyek szerint a vírus Kínából, a vuhani virológiai intézetből indult világhódító útjára, és nem állatról terjedt át emberre. Joe Biden elnök a múlt héten rendelt el egy új, 90 napos vizsgálatot a gyanú miatt, hogy egy laborszökevény kórokozó miatt terjedt el a mára már több mint 3,5 millió áldozatot követelő járvány. A vizsgálatba amerikai laborokat is bevonnak majd, illetve megpróbálnak információt szerezni Kínától is.