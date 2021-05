A pozsonyi egészségügyi minisztérium azon dolgozik, hogy a tizenkettő és tizenöt év közötti gyerekek beoltását is lehetővé tegye a Pfizer/BioNTech-vakcinával, tudatta Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője – olvasható az Új Szó oldalán.

Az Index beszámolt róla, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) május 28-án engedélyezte, hogy a 12 és 15 évesek gyerekeknél is megkezdjék az oltásokat.

A védőoltást hatékony megelőzésnek tekinti az egészségügyi minisztérium, és ez érvényes a gyerekekre is. Ezzel kapcsolatban a hivatalos szakértői ajánlásra vártunk

– Zuzana Eliášová, aki jelezte, a részletekről később tájékoztat a minisztérium.

Arról is írt az Index, hogy szomszédos országok közül Romániában már oltják ezt a korosztályt, Horvátországban is kérhetik a vakcinát a fiatalok, és Szerbiában is elkezdenék már a gyerekek oltását.