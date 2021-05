Lazított a pekingi vezetés a népességszabályozáson, engedélyezte, hogy a ezentúl akár három gyereket is vállalhassanak a párok. A központi kormányzat vélhetően ezzel akarja ellensúlyozni azt, hogy Kínában lelassult a népesség gyarapodása, ami azt kockáztatja, hogy elöregszik a társadalomés szélsőségesen csökken az aktív munkavállalók száma.

A Capital Economics elemzőház korábbi becslése szerint 2030-ig évente 0,5 százalékkal csökkenhet a rendelkezésre álló munkaerő Kínában, és ez hasonló hatással lehet a GDP-re is. Ugyanakkor egy ENSZ-becslés szerint 2027-re érné el csúcsát a kínai népességszám.

A Reuters szerint a döntés a Kínai Kommunista Párt Hszi Csin-ping elnök vezette politikai bizottságában született meg, az intézkedés hatályba lépésének ideje azonban egyelőre még nem világos.

Ahogy Kusai Sándor, volt pekingi nagykövet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense az Indexnek kifejtette,

Kína most szembesül azzal a problémával, ami egyébként korábban cél volt: megakadályozni a túlnépesedést. 1979-ben vezették be az egykepolitikát, ám túlságosan sokáig tartották fent, 2016. január 1-jétől tették csak lehetővé, hogy két gyermeket is vállalhasson egy család. Ennek a kései intézkedésnek a kudarcát most be kell vallania a vezetésnek, illetve lehet, hogy azt is: 2016-tól sokkal lazább születéspolitikát kellett volna bevezetni.