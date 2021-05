Lehet, hogy Ausztriával sikerül megállapodni a beutazásról

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel a koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi és ausztriai védekezésről, valamint az újra erősödő illegális migrációról is tárgyaltak – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor kifejtette, Magyarországon az oltásoknak köszönhetően megkezdődhetett a korlátozások fokozatos enyhítése, és most már a legjobbak között vagyunk Európában az átoltottságot és a korlátozó intézkedések feloldását tekintve. Örömmel látjuk – folytatta –, hogy Ausztria is fokozatosan visszatér a normális élethez, és ismét be lehet utazni az országba turisztikai céllal is.

A tárgyaláson elhangzott: az európai COVID-útlevél bevezetéséig még hosszú hetek lehetnek hátra, addig is érdemi áttörést a védettségi igazolásaink kölcsönös elismerése jelenthet, és erről Magyarország kész kétoldalú megállapodást kötni Ausztriával is.

Orbán Viktor és Wolfgang Sobotka megbeszélésén szó volt az újból felerősödő illegális migrációról is. Hangsúlyozták: a járvány miatt csak átmenetileg csökkent a migrációs nyomás, úgy látják, rövid időn belül ismét jelentősebb migránsáradat érkezhet az Európai Unióba, ezért fontos a külső határok megerősítése, védelme.