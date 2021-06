Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ma sürgősségi eljárásban adta ki a koronavírus elleni kínai Sinovac-védőoltás engedélyét.

Az oltás két dózisban, 2–4 hét különbséggel, 18 éven felülieknek adható be.

Ez a második, WHO által jóváhagyott kínai Covid-ellenes védőoltás. Mindez az jelenti, hogy egyben a Covax programban, a szegény országok számára is továbbítható ez a fajta vakcina – közölte a WHO.