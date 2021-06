Észak-olaszországi betegek hosszú távú adatainak elemzése szerint nagyon ritka az újrafertőződés az új koronavírus okozta Covid–19-ből való felépülés után, és az egykori betegek a jelek szerint legalább 1 évig élveznek védettséget – írja az MTI.

A természetes védettség a SARS-CoV-2 vírusfertőzéstől, úgy tűnik, legalább egy évig tart, ami hasonló az oltóanyag-kutatásokban jelentett védettséghez

– közölték a tanulmányban.

A magentai Fornaroli Kórház orvosa, Nicola Mumoli által vezetett kutatócsoport az Amerikai Orvostársaság (JAMA) Internal Medicine című folyóiratában tette közzé kutatási eredményeit, amely több mint 15 ezer ember egészségügyi adatain alapul.

A kutatók azt is hozzátették, hogy

a biztató eredmények ellenére is fontos, hogy a Covid–19-en átesett embereket is beoltsák.

„Először is nem tudjuk, meddig tart a természetes immunitás. És az sem világos, hogy a betegségen alapuló immunitás véd-e az új koronavírus új variánsai ellen. És szélesebb körű társadalmi előnyei is vannak annak, ha mindenkit beoltanak” – írta Mitchael Katz, a New York-i állami kórházakat és klinikákat működtető társaság szakembere.

Mumoli kutatócsoportja az új fertőződéseket kutatta 15 ezer lombardiai lakos körében PCR-tesztek végzésével 2020 eleje és 2021 februárja között. Mintegy 13 ezer embernek lett negatív az első Covid–19-tesztje, 1579-nek pozitív.